Agência bancária é explodida em Graça; ataque é o segundo na zona norte em 24 horas

A zona norte do Ceará registrou na madrugada desta quarta-feira (8) o segundo ataque a uma instituição bancária em 24 horas. Desta vez, a cidade invadida foi Graça, onde criminosos explodiram uma agência do Bradesco e atiraram contra o destacamento policial do município. Na última terça-feira (7), uma unidade do Banco do Brasil e outro posto da Polícia Militar foram alvo de atentados na cidade de Irauçuba.

De acordo com a Polícia, o ataque em Graça ocorreu por volta de 2h. Moradores relataram que a ação durou cerca de meia hora, com tiros e explosões.

"Eu estava em casa, que fica distante do local, e acordei assustada com um barulho de explosão, semelhante ao [ataque] passado. Logo após escutei uma sequência de quatro tiros. Até então, não sabia o que se passava, mas diante do ocorrido do mês passado, já tinha uma noção" , relatou uma moradora que não quis se identificar.

Enquanto parte do grupo explodia os caixas, outra parte atacava com tiros o destacamento da Polícia Militar. Com a explosão, o interior da agência ficou destruído e a porta de vidro, estilhaçada.

Não há informações se os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.

Na madrugada desta quarta-feira (8), o ataque ocorreu em Graça, que teve outra agência destruída há pouco mais de um mêsMatheus Ferreira Segundo ataque registrado na cidade em menos de um mês. No primeiro, registrado em 2 de abril, a agência do Branco do Brasil ficou destruída e o prédio da polícia foi metralhado. Desta vez, o alvo foi o BradescoMatheus Ferreira A polícia não soube informar quantos homens participaram da ação. Ninguém havia sido presoMatheus Ferreira Destacamento policial atingido por tiros a madrugada desta quarta-feiraMatheus Ferreira Estilhaços da vidraça do banco no chão. Moradores estão prejudicados com a falta de agênciasMatheus Ferreira

Irauçuba

Na terça-feira (7), no município de Irauçuba, a cerca de 150 km de Graça, o ataque incluiu uma explosão na agência do Banco do Brasil e tiros contra o destacamento da polícia. Na açao, o secretário da Agricultura do município foi sequestrado.

O ataque desta madrugada também foi o segundo registrado neste ano em Graça. No dia 2 de abril, o alvo foi a agência do Banco do Brasil. Na ocasião, os criminosos usaram artefatos explosivos na agência e metralharam uma viatura e o prédio da Polícia. Na fuga, os suspeitos incendiaram um carro.