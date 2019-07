Advogado é encontrado morto com marcas de tiro em banco traseiro de caminhonete, em Missão Velha

O corpo de um advogado foi encontrado com marcas de tiro no interior de um veículo, na localidade de Sítio Barreiras, no município de Missão Velha, interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (31). Segundo a polícia, o corpo foi localizado após uma denúncia anônima e apresentava várias marcas de perfurações à bala.

Advogado é encontrado morto em banco traseiro de carro, em Missão Velha Foto: Valéria Alves

A vítima foi identificada como Décio Almeida Peixoto, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB – CE). O advogado morava em Barbalha, cidade vizinha à Missão Velha, e atuava na área de Direito Penal.

O corpo foi localizado pela polícia no banco de trás do carro, modelo Hilux. O veículo estava com para-choque e capô amassados. Policiais de Barbalha e Perícia Forense foram ao local.