Adolescentes roubam carro no Interior para praticar assaltos em Fortaleza, mas são apreendidos

Quatro adolescentes de Caridade, interior do Ceará, foram apreendidos com armas falsas no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, durante a noite desta sexta-feira (15) após uma perseguição policial. De acordo com a Polícia Militar,eles estavam em um carro roubado e confessaram que pretendiam passar o fim de semana praticando assaltos na Capital.

Ainda segundo os agentes, os garotos foram localizados após denúncias de ações criminosas repassadas para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Após verificar o celular de um dos adolescentes, os policiais encontraram vídeos nos quais eles exibiam as armas.

Os adolescentes tentaram fugir, mas o carro foi interceptado. Além das armas falsas, os policiais encontraram duas facas, uma balaclava e dois aparelhos celulares.

O carro usado nas ações criminosas foram roubados na cidade de Caridade e a condutora do veículo foi informada da recuperação do carro.

O material e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).