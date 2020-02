Adolescente é morto a tiros ao lado da namorada no Papicu

Um jovem de 16 anos foi assassinado a tiros na Avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa), no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (27).

Ele estava com a namorada, quando foi vítima de um suspeito armado que atirou contra ele diversas vezes. A companheira conta que a vítima era usuária de drogas e possuía dívidas relacionadas ao vício nos entorpecentes.

A Polícia Civil esteve no local, assim como equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Pelo menos cinco disparos foram constatados no corpo do jovem. As investigações serão feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).