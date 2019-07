Adolescente de 17 anos é morto a tiros durante Parada LGBT em Juazeiro do Norte

Um adolescente de 17 anos foi morto com vários tiros de arma de fogo durante a 18ª edição da Parada LGBT em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite deste domingo (28).

De acordo com a polícia, Guilherme Carlos Vieira de Queiroz estava no meio do evento quando recebeu os disparos. A polícia também informou que descarta a possibilidade do adolescente ter sido morto por crime de homofobia.

Segundo André Lacerda, um dos organizadores do evento, Guilherme Vieira foi morto com mais de 15 tiros.