Adolescente de 14 anos morre afogado na Praia de Iracema

Um adolescente de 14 anos, identificado como Abikael da Silva Costa, morreu afogado na Praia de Iracema, em Fortaleza. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), por volta das 9h, próximo da Ponte Metálica, nos arredores do Poço da Draga.

O adolescente, que estava no 9º ano do Ensino Fundamental e morava no bairro Bom Jardim, estava desaparecido desde a noite dessa segunda-feira (4). Segundo informações preliminares, Abikael saiu para visitar a namorada e de lá foi com ela e outro casal de amigos passear pela orla.

O pai do adolescente informou que o filho não sabia nadar. Durante o passeio a vítima decidiu entrar no mar e mergulhar. Há a suspeita que Abikael e os amigos tenham ingerido bebida alcoólica.