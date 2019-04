Adolescente de 14 anos é morto a tiros no Bom Jardim

Um adolescente de 14 anos, identificado apenas como João Victor, foi morto a tiros na Rua Madre Tereza de Calcutá, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (4).

De acordo com a polícia, uma viatura havia sido acionada por populares, que informaram que cerca de quatro homens estavam passando armados no local. Porém, quando os policiais foram até o endereço encontraram o corpo do jovem caído na rua.

A vítima era usuário de drogas e havia recebido ameaças de morte, conforme testemunhas. Os suspeitos fugiram a pé.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)