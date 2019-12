Acreano é preso na Praia de Iracema suspeito de tráfico de drogas

Um homem natural do estado do Acre foi preso em frente a um supermercado na Praia de Iracema nesta terça-feira (3), suspeito de traficar drogas em Fortaleza. De acordo com a polícia, ao perceber a aproximação dos agentes, o homem retirou um celular do bolso e o quebrou.

A Secretaria da Segurança Pública informou que policiais militares haviam recebido denúncias de que Alessandro Silva de Souza, de 34 anos, vendia drogas na avenida Monsenhor Tabosa. Após a abordagem, o homem teve os documentos checados. O sistema constatou que ele já respondia por tráfico de drogas no estado de Rondônia, onde quebrou a tornozeleira eletrônica que usava.

Ao chegar ao apartamento do suspeito, os policiais apreenderam mais de R$ 20 mil. A origem do dinheiro não foi informada. O celular danificado e a droga também foram apreendidos. O caso foi levado para 2° Distrito Policial, onde Alessandro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.