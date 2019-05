Um homem ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro e um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (22), no km 128 da BR-222, em Itapajé, no Ceará.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de um carro modelo Voyage, com placa de Belo Horizonte, colidiu de frente com um caminhão tanque que vinha na direção contrária. O motorista do carro, de 35 anos, ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital João Ferreira Gomes, em Itapajé.