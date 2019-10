Acidente entre caminhonete e caminhão bloqueia trânsito na BR-116, em Chorozinho

Uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete bloqueou um trecho do km 64 da BR-116 em Chorozinho, no Ceará, na manhã desta terça-feira (1°). Um dos motoristas teve leves escoriações na perna e foi socorrido para um hospital local.

De acordo com uma testemunha que presenciou a coilsão, o motorista da caminhonete invadiu a preferencial e acabou bate o caminhão. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para desobstruir a rodovia e controlar o trânsito no local. O trecho faz parte de um retorno para o centro de Chorozinho e o tráfego teve que ser desviado.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros e um outro caminhão, que passava pelo local, auxiliaram na retirada dos veículos.