Acidente de trânsito deixa uma mulher morta e três feridos na Avenida José Bastos

Uma mulher morreu após a colisão de carro com um poste, na madrugada deste domingo (2), na Avenida José Bastos, localizada no bairro Rodolfo Teófilo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, ela estava no veículo como passageira, mas não foi identificada. Outras três pessoas sofreram lesões.

Segundo a Polícia Militar, a passageira morreu no local da colisão.

Após o acidente, o condutor do automóvel fugiu do local Foto: VC Repórter

No momento do acidente, o veículo era ocupado por cinco pessoas e, segundo testemunhas, o condutor do automóvel fugiu do local. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.