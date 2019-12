135 aparelhos celulares roubados são recuperados em Iguatu, no Ceará

A Polícia Civil de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, conseguiu recuperar 135 aparelhos celulares que haviam sido roubados ou furtados de janeiro a novembro deste ano. Segundo a polícia, só em novembro, 13 celulares foram recuperados.

De acordo com o delegado Marcos Santos, titular da delegacia regional da cidade, todas as pessoas encontradas com aparelhos celulares roubados ou furtados foram autuadas por receptação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os procedimentos foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal de Iguatu, e os envolvidos nos crimes que resultaram em roubos e furtos poderão receber penas que vão de um mês a um ano de detenção ou multa.