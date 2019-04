"Valores Humanos na Educação Infantil" tem início em Brejo Santo

O amor, a verdade, a paz, a retidão e a não-violência. Essa é a engrenagem do curso "Valores Humanos na Educação Infantil", desenvolvido pelo Instituto Myra Eliane, que foi iniciado ontem (1º) em Brejo Santo, voltado para professores e técnicos da rede pública de ensino deste Município no Cariri cearense. A formação busca proporcionar um desenvolvimento mais humano na base escolar para crianças entre dois e cinco anos e 11 meses de idade. Ao todo, 35 educadores participam da capacitação que vai até a próxima sexta-feira, realizada em parceria com o Instituto Sathya Sai.

O projeto "Valores Humanos na Educação Infantil" também é uma parceria do Instituto Myra Eliane com o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (Caopij), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Até agora, ele já foi iniciado em seis municípios cearenses: Brejo Santo, Caucaia, Eusébio, Horizonte, Aquiraz e São Gonçalo do Amarante e está em fase de implantação em Aquiraz, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pindoretama e Redenção. Ao todo, 211 escolas aplicam a metodologia, beneficiando mais de 23 mil crianças.

Não violência

Segundo o diretor pedagógico do Instituto Myra Eliane, Vinícius Rocha, a proposta surgiu a partir de uma leitura da sociedade que, mesmo moderna, ainda é marcada por violência, consumo de droga e falta de perspectiva. "Entendemos que a escola tem papel importante para fazer a recuperação dessa dimensão humanística da educação. O ensino passou, por um determinado momento, de um caráter muito técnico e esqueceram de implantar os valores humanos. O Instituto vem para resgatar os valores humanos na educação das crianças a partir da educação infantil, que é seu alicerce", explica.

O primeiro passo para a chegada do projeto aconteceu no dia 5 de outubro de 2017 com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Instituto, o MPCE e a Prefeitura de Brejo Santo. De lá para cá, um projeto de Lei municipal foi aprovado para implementação da metodologia que potencialize os valores humanos nas crianças e, ao mesmo tempo, estimule a universalização das creches no Município. "O trabalho de interiorização é feito através das promotorias. Aí, começam os processos de formação", explica Vinícius.

Multiplicadores

Os educadores que participam da formação se tornam "multiplicadores" em suas escolas. A partir deste momento, o Instituto começa a acompanhar para a extensão do projeto. "Nos processos de educação continuada do Instituto, dentro dos conteúdos, envolvem temas de como a escola precisa articular os professores, as famílias e as comunidades", descreve Vinícius.

Nos municípios que já foram implantados, têm sido enviados relatórios. Além disso, uma plataforma digital será implantada para acompanhar o trabalho. A secretária de Educação de Brejo Santo, Ana Jaqueline Braga, comemorou a chegada do projeto que vai complementar um modelo de educação que, segundo a gestora, já é aplicado no Município. "Eu sempre afirmo que a Educação Infantil é a base para toda educação. É nela que temos que investir como gestores e focarmos nossas energias. A partir do momento que trabalhar com seriedade, compromisso, vamos resolver muitos desafios", acredita.

O Instituto Myra Eliane é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu, em 2016, em Fortaleza, com a missão de contribuir para a diminuição da evasão escolar e ajudar na educação das crianças através dos valores humanos.