UVA vai ter novo campus em São Benedito; aulas devem começar no 2º semestre de 2020

Um novo campus da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) vai funcionar no município de São Benedito, atendendo a região da Serra da Ibiapaba, anunciou o Governo do Estado nesta terça-feira (10). A unidade vai ofertar cursos de Pedagogia e Administração.

Reformas da estrutura e a aprovação do conselho universitário devem ser resolvidas no primeiro semestre de 2020. A previsão de início das aulas é para o segundo semestre do próximo ano.

“Vamos aproveitar em São Benedito um edifício já existente, que será reformado em parceria com a prefeitura local, para receber uma unidade avançada da UVA, que já terá vestibular programado para que os alunos iniciem as aulas no segundo semestre de 2020. Assim, os jovens não vão precisar mais se deslocarem da região da Ibiapaba para Sobral para ter que cursar um ensino superior”, informou o governador Camilo Santana.

A nova universidade deve ampliar a oferta de cursos posteriomente.