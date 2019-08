Três incêndios tomam áreas de vegetação em lagoa e aeroporto de Iguatu

O Corpo de Bombeiros de Iguatu atendeu três ocorrências de incêndio em localidades diferentes do município nesta quinta-feira (8). Não há registro de vítimas.

Em um dos casos, o fogo tomou conta de uma área de vegetação próximo ao aeroporto Tomé da Frota, mas as atividades do terminal não foram afetadas. Também houve um incêndio na localidade de Vila Fomento. As chamas foram controladas nos dois casos, informou o Corpo de Bombeiros.

Um terceiro incêndio ocorreu na região da Lagoa Cacobó. Segundo os Bombeiros, o local é isolado e de difícil acesso por se tratar de uma lagoa e haver vegetação alta.

O fogo provocou muita fumaça na região. De acordo com os agentes, apesar da dificuldade para acessar a área, o incêndio foi considerado sob controle e o combate concluído.