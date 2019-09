Teto de quadra esportiva de escola desaba em Caucaia, e aulas são suspensas

O teto da quadra esportiva da Escola Municipal Dom Antônio Almeida Lustosa, no Bairro Jurema, em Caucaia, na Grande Fortaleza, desabou na manhã desta segunda-feira (9). De acordo com a direção da escola, as aulas estão suspensas. Não houve feridos.

O Sistema Verdes Mares conversou com uma coordenadora da institutição de ensino que denunciou o descaso da prefeitura de Caucaia com a escola. “Faz tempo que nossa escola está abandonada. É um descaso. Faz anos que esse teto apresenta problemas como ferrugens dentre outras coisas. Todo ano, o corpo docente responsável pela instituição de ensino faz relatórios denunciando os problemas e pedindo reformas, mas nunca fomos atendidos pela prefeitura”, afirmou.

Ainda de acordo com a coordenadora que preferiu não se identificar, o teto desabou por volta das 9h. Ela afirmou também que, no momento da queda, as crianças estavam em outra área, isoladas, e nada sofreram. “Já que percebemos que a estrutura iria cair a qualquer momento, ou mais cedo ou mais tarde, isolamos as crianças na hora do recreio longe do ginásio. Ainda bem que ninguém se feriu”, disse.

Obras nas quadras de escolas

A Prefeitura de Caucaia informou por meio de nota que a ocorrência da Escola Dom Almeida Lustosa restringe-se à quadra. Segundo a Prefeitura, o espaço estava interditado pela Secretaria da Educação e não era utilizado pelos alunos. Ainda segundo a nota, o episódio de hoje não afetou as salas de aula e não deixou feridos. De acordo com a coordenadora, desde que os problemas na quadra se agravaram, eles deixaram de usar o espaço.



A prefeitura disse também que a gestão está ciente do caso e está concluindo um plano emergencial de intervenções para as quadras da rede municipal de ensino. O estudo está em fase final e recursos estão sendo viabilizados para a execução das obras, cujo anúncio será feito nos próximos dias.