Teto de capela desaba parcialmente em Sobral; não houve feridos

O teto da Capela Nossa Senhora de Loudes desabou parcialmente na manhã desta sexta-feira (2), no Bairro Alto da Brasília, em Sobral, região norte do Ceará. Não havia ninguém no local no momento do acidente.

Conforme relatos de responsáveis pela igreja, uma viga de madeira que servia para sustentar a estrutura ruiu e causou o desabamento. A região onde fica o altar não foi danificada. A Defesa Civil interditou o local.

Ainda de acordo com funcionários, o teto passou por reforma há dois anos, entretanto a viga que desabou não havia sido trocada.

Dona Graça, uma das funcionárias que limpa a igreja todas as sextas-feiras, mostrou-se aliviada por não estar no templo na hora do incidente. "Graças a Deus isso aconteceu mais cedo, porque eu ia entrar às 13h para limpar a igreja, como faço toda sexta-feira. Foi um livramento de Deus não ter acontecido na hora em que estava aqui ou então na hora do terço dos homens. Teria sido uma tragédia", diz emocionada.

Na obra de reforma realizada no local foram trocadas ripa, caibro e telhas – estruturas comuns do telhado. E também foi colocado forro de PVC na capela, segundo José Jacinto Paiva, que é coordenador do grupo do terço dos homens.

"Eu trabalho aqui do lado, na universidade, e ouvi o barulho na hora, mas não esperava que fosse aqui na igreja. Graças a Deus que não tinha ninguém", finaliza.