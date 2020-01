Sorteio do 'Minha Casa, Minha Vida', em Crato, acontece na próxima segunda-feira (13)

A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social de Crato (SMTDS) realizará, na próxima segunda-feira (13), sorteio de 982 unidades habitacionais dos residenciais São Bento I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O evento acontece no Ginásio Poliesportivo da Universidade Regional do Cariri (Urca), com início previsto para às 17 horas.

A listagem com os nomes das pessoas que irão participar do sorteio será divulgada até a próxima sexta-feira (10), ficando exposta na sede da SMTDS e no site da Prefeitura de Crato.

Aproximadamente 5 mil famílias se cadastraram no sorteio. A obra já cumpriu cerca de 70% do seu cronograma.

O gerente regional de Habitação da Caixa, Humberto Lopes de Sousa Filho, explica que após o sorteio é feito o trabalho social com os beneficiados. “A Prefeitura fará as visitas de campo para saber se ele atende aos pré-requisitos do programa”, pontua.