Russas e Jaguaruana registraram chuvas acima de 55 milímetros; choveu em outros 23 municípios

Choveu em pelo menos 25 municípios cearenses de acordo com o relatório publicado às 8h40 deste sábado (2) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As cidades de Russas e Jaguaruana, na Região Jaguaribana, tiveram as maiores precipitações registrada entre o período 7h de sexta-feira (1°) às 7h deste sábado.

Chuva forte em Jaguaruana assusta moradores pic.twitter.com/VigCwwL5YA — Diário do Nordeste (@diarioonline) 2 de março de 2019

A previsão do tempo para este sábado é de nebulosidade variável com chuva isolada no Litoral, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Na região Jaguaribana e no Sertão Central, há possibilidade de chuva.

Confira as maiores chuvas: