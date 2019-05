PRF flagra mais de 2 mil veículos em excesso de velocidade num único dia no Ceará

Radares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram 2.029 motoristas dirigindo acima da velocidade permitida nas rodovias cearenses apenas nesta quarta-feira (22).

O órgão afirmou para o Sistema Verdes Mares que os condutores flagrados, além de serem multados, poderão ter o direito de dirgir suspenso. Quem dirige com velocidade acima de 50% do limite máximo permitido perde 7 pontos na CNH e a multa, no valor de R$ 880,41, é considerada gravíssima.

Dois acidentes com uma morte

Ainda de acordo com a PRF, foram registrados dois acidentes no mesmo dia, no qual duas pessoas ficaram feridas e uma morreu. O acidente fatal aconteceu na noite desta quarta, no km 265,9 da rodovia BR-402. Uma colisão traseira, envolvendo dois caminhões deixou um motorista morto.

Sobre os flagrantes de excesso de velocidade, o órgão explicou que o número de imagens captadas não correspondem necessariamente ao mesmo número de multas. Os registros precisam ainda passar por um sistema de validação no sistema da instituição.

Testes etilômetro

PRF fiscalizou ainda 1.106 veículos e pessoas. Foram realizados 235 testes de etilômetro e duas pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool.