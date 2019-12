Ônibus escolar tomba após motorista perder o controle do veículo na CE-060, no Ceará

Um ônibus escolar tombou próximo a casas no início da tarde desta quarta-feira (11) após o motorista perder o controle do veículo na CE-060, em Juazeiro do Norte, no Ceará. As duas faixas da rodovia foram interditadas e o acidente causou congestionamento no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do ônibus, identificado como Cícero André da Silva, 42 anos, vinha do Sítio Vila Amaro Coelho, na zona rural da cidade. Ele estava conduzindo o veículo para a garagem no momento do acidente.

Somente o motorista estava no ônibus. Ele não ficou ferido.