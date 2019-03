Nova etapa do Projeto São José tem investimento de R$ 600 milhões

Com o objetivo de desenvolver ações voltadas à inclusão produtiva, assistência técnica e sistemas de abastecimento de água, cerca de 600 milhões de reais serão destinados ao Projeto São José IV (PSJIV). A nova etapa foi anunciada pelo Governo do Estado do Ceará durante solenidade no Parque de Exposição César Cals na manhã desta terça-feira (19).

O valor foi obtido a partir de um acordo de empréstimo aprovado pelo Banco Mundial. Durante o evento, cartas de crédito, ordens de serviço para implantação de sistemas de abastecimento, e cisternas de primeira água para consumo humano e reuso da água de cinzas domiciliares foram entregues a representantes de associações comunitárias e cooperativas pelo governador Camilo Santana.

O sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais e os projetos nos eixos de apicultura, piscicultura, mandiocultura, ovino e caprinoculturas continuarão sendo o foco dos trabalho realizados a partir do projeto, segundo Camilo. "O projeto São José tem uma estratégia de fortalecer as cadeias produtivas que são mais sustentáveis e viáveis no Ceará. Vamos manter tradição de investir fortemente na agricultura familiar. Queremos fortalecer o homem rural, modernizando e criando condições de ele competir no mercado", disse.

A solenidade contou ainda com a entrega simbólica de três sistemas de abastecimento de água nos municípios de Capistrano, Itapipoca e Ocara, além de módulos sanitários para comunidades rurais de Novo Oriente.

Também devem ser cedidos 12 tratores e implementos agrícolas, e três caminhões-caixões, que beneficiarão 15 entidades, bem como três chaves de casas de mel e equipamentos para casas de farinha e para agroindústrias de beneficiamento da castanha de caju.

Balanço

Após discorrer sobre o PSJ IV, o governador apresentou dados sobre o balanço das ações da etapa anterior do projeto, o São José III., que atendeu mais de 66 mil famílias no Estado. "Agricultores foram beneficiados com renda, oportunidade e vida digna, fora todo o sistema de abastecimento de água, casas de farinha, de mel e tratores. Mais de R$ 500 milhões já foram investidos, e agora vem mais recurso para garantir água e produção".

Camilo Santana comentou ainda sobre a possibilidade de implantação de um sistema de energia solar de placas no telhado das casas da agricultura familiar. "É uma forma de gerar renda, energia que pode ser utilizada no consumo da atividade agrícola. E ele pode vender essa energia", ressaltou. De acordo com o gestor, a viabilidade da iniciativa está sendo estudada.