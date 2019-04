Motorista dorme na direção e carreta sai da pista na CE 178, entre Sobral e Santana do Acaraú

Por volta das 2h30 da madrugada desta sexta-feira (12) um motorista cochilou na direção e perdeu o controle do caminhão que acabou saindo da pista. Por sorte não houve vítimas, mas o acidente deixou o trecho da CE 178, que liga Sobral a Santana do Acaraú, interditado.

A cabine do caminhão desceu o barranco e a carroceria ocupou uma parte da via. O reboque chegou por volta das 7 horas para remover o veículo, a partir desse horário o trânsito foi bloqueado. O carro-reboque teve dificuldade para tirar a carreta da pista. Foram mais de duas horas de trabalho.

“O condutor está bem, só saiu de pista. Falou que sentiu sono e perdeu o controle do veículo. Conseguimos liberar para passar veículos pequenos no começo da manhã, mas veículos grandes não tinham como passar. A gente orienta que se o motorista sentir sono pare no nosso posto, durma um pouco e depois siga viagem. Melhor chegar ao destino do que não chegar”, ressaltou o sargento Eloi, do Batalhão da Polícia Rodoviária Federal (BPRE)

Antônio Edson Neto, motorista da carreta, vinha de Juazeiro do Norte e seguia em direção ao Município de Bela Cruz. "Dei um cochilo e desci o barranco. Ainda bem que não houve vítimas, foram só danos materiais e isso a gente pode consertar. Fica o alerta para os amigos caminhoneiros e principalmente para mim”, afirmou.

O trabalho de liberação da via foi concluído às 9h30 da manhã. O trânsito foi liberado e o motorista seguiu viagem.