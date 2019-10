Labomar elabora projeto para conter erosão na Praia de Jericoacoara

O Instituto de Ciências do Mar (Labomar) vai preparar um projeto de pesquisa para avaliar o acelerado processo de erosão sofrido pela região da Praia de Jericoacoara. O assunto foi tema de reunião no gabinete do reitor da Universidade Federal do Ceará na manhã desta quarta-feira (30), a pedido do deputado estadual João Jaime (DEM).

A pesquisa proposta pelo Labomar deve ter duração de um ano. Segundo especialistas do Labomar, o problema da região é derivado tanto de causas naturais, quanto facilitado pela ação humana. De acordo com o professor Eduardo Lacerda Barros, do Laboratório de Oceanografia Geológica do Labomar, já existe uma predisposição de pouco sedimento na costa, bem como uma movimentação natural da areia e pedras na Praia da Vila. Soma-se ao fato de que a própria geometris do litoral de Jericoacoara acaba formando uma enseada que muda o padrão de ondas e, consequentemente, acelera a erosão.

Estudos anteriores feitos pelo Labomar devem auxiliar na elaboração de um projeto mais profundo e detalhado a respeito do tema, como aponta a vice-diretora do instituto, professora Lidriana Pinheiro: "É necessário estudar, levantar dados científicos, tendo atenção às questões da climatologia, da oceanografia, com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar dentro das ciências do mar".

O objetivo do estudo é criar alternativas para viáveis para monitorar e impedir o avanço da erosão na Praia de Jericoacoara.