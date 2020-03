Juazeiro do Norte registra primeiro caso do novo coronavírus na cidade, diz prefeito

Juazeiro do Norte registrou o primeiro caso da cidade do novo coronavírus, conforme informado nesta quinta-feira (19) pelo prefeito do município, Arnon Bezerra (PTB).

A paciente é uma mulher de 63 anos, que começou a apresentar sintomas um dia depois de chegar a Juazeiro de uma viagem a São Paulo, no dia 10 de fevereiro. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional do Cariri no dia 13, onde permanece internada até o momento. O resultado do exame saiu nesta quinta.

O caso confirmado em Juazeiro ainda não aparece no último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), publicado no fim da tarde desta quinta-feira. Até o momento, são confirmados 24 casos do novo coronavírus no Ceará, com outros 766 sob investigação. O Estado teve, até o momento, 122 casos descartados.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.

Tira dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.