Jiboia é encontrada em capô de carro na cidade de Iguatu

Uma jiboia foi encontrada em um capô de carro no Bairro Oásis, na cidade de Iguatu, por volta das 14h desta segunda-feira (9). O animal foi capturado e levado para o quartel do Corpo de Bombeiros.

Segundo os Bombeiros, o carro estava parado há alguns dias e fica próximo a uma lagoa do bairro. O dono ao abrir o carro viu o animal e acionou os agentes.

De acordo com o Coronel Nijair Araújo, do Corpo de Bombeiros, a cobra capturada vai ser solta em seu habitat natural no próximo fim de semana. O agente reforçou a importância da população sempre acionar os Bombeiros nessas ocorrências com animais.

O agente também lembra que quando a pessoa é picada por alguma cobra o ideal é levar o animal também para o hospital, para que os médicos possam detectar que tipo de soro aplicar.

Além da jiboia outra cobra foi encontrada na região durante esta segunda-feira. O animal de aproximadamente 1,80 metros também foi encaminhado para o quartel do Corpo de Bombeiros de Iguatu.