Jericoacoara e Prainha do Canto Verde estão entre as unidades de conservação atingidas pelo óleo

Duas unidades de conservação ambientais no Ceará estão na lista das unidades federais atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste: o Parque Nacional de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara e a Reserva Extrativista Prainha Canto Verde, em Beberibe. A identificação foi feita pelo Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Outras dez unidades de conservação no Nordeste brasileiro foram identificadas com o problema, entre elas a Área de Proteção Ambiental Barra do Rio Mamanguape, na Paraíba; a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, em Pernambuco; o Parque Nacional Lençóis Maranhenses, no Maranhão; e a Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá, em Alagoas.

De acordo com o chefe do Parque Nacional de Jericoacoara, Jerônimo Martins, o óleo chegou no dia 24 de setembro mas atualmente toda a região está livre da contaminação. "Não tem mais óleo aqui. A mancha estava na pedra do Frade, um pouco antes da pedra Furada. Depois, no dia 26, a mancha tinha chegado na praia da Malhada e na praia principal em frente à vila. No dia 27 de manhã ainda tinha sinal de óleo mas depois disso não teve mais", afirma

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMA), anunciou nessa quinta-feira (10) que continuará o monitoramento das praias mediante uma força tarefa formada por diversos órgãos, assim com a limpeza das áreas afetadas. Na próxima terça-feira (15), uma nova reunião do grupo de trabalho apresentará o diagnóstico atual do litoral e os próximos encaminhamentos.