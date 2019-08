Incêndio atinge capela de São Francisco em Várzea Alegre

Um incêndio foi registrado na tarde deste sábado (24) na capela de São Francisco, no distrito de Naraniú, em Várzea Alegre, na Região Centro-Sul.

A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que as chamas iniciaram por volta das 15h. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, porém a polícia acredita que um curto-circuito pode ter provocado o fogo. O incêndio destruiu parte do teto e imagens sacras. Não houve feridos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e realizou o rescaldo do incêndio para evitar que o fogo recomece.