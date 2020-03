Idoso com suspeita de coronavírus é transferido de Acopiara para Juazeiro do Norte

Um paciente com suspeita de ter contraído o novo coronavírus foi transferido, na madrugada desta quinta-feira (19), de Acopiara, na região Centro-Sul do Estado, para o Hospital Regional do Cariri (HRC). O caso se trata de um idoso de 65 anos, que chegou há sete dias de São Paulo e apresentou sintomas da Covid-19.

Segundo o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Mário Gustavo Nóbrega, que coordenou a transferência, o paciente, após chegar de São Paulo, apresentou tosse seca, falta de ar intensa e sintomas gripais. “É um caso suspeito. Ainda precisa aguardar a confirmação”, enfatizou.

O médico reforçou que toda a ação foi feita com equipamento de proteção individual (EPI), gorro, avental, máscara. “É importante lavar as mãos antes e logo após o atendimento. É importantíssimo prevenir, porque, infelizmente, a transmissão é alta”, completou, ressaltando que nos países mais atingidos pela doença um a cada cinco profissionais de saúde é contaminado com o vírus. “Isso é para nossa proteção e para as pessoas que serão atendidas”, reforça.

O paciente que ainda está sendo investigado chegou no HRC às 5h. Seu quadro de saúde é estável. Antes de ser transferido, o idoso se encontrava em isolamento domiciliar, como é recomendado pelo Ministério da Saúde.

Na região do Cariri, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), são 12 casos suspeitos de covid-19: Juazeiro do Norte (7), Jardim (2), Crato (1), Campos Sales (1) e Salitre (1). Em todo o Estado, são 20 pessoas confirmadas com o novo coronavírus.