Homem tem 55% do corpo queimado quando realizava manutenção de cabos de internet

Um homem de 27 anos, morador de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, teve 55% do corpo queimado por conta de uma descarga elétrica, no fim da manhã desta terça-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Cícero Juochuan estava realizando a manutenção dos cabeamentos de Internet de um empresa, localizada no Bairro João Cabral, quando levou um choque.

Testemunhas contam que Cícero teve queimaduras por todo o corpo, principalmente no peito. Ele foi levado por populares para o Hospital Regional do Cariri onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o quadro de saúde do rapaz é estável, mas em decorrência da extensão das queimaduras ele vai ser transferido para o Centro de Tratamento de Queimados do Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza.