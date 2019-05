Gerente de banco em Ocara desaparece após sair de casa, no último domingo (12)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do gerente bancário Wagner Santos Moraes, 34 anos, em Ocara, no Interior do Ceará, ocorrido no último domingo (12).

A namorada do gerente, Cleiciane Souza, informou, por meio de redes sociais, que Wagner foi visto pela última vez no domingo pela manhã, antes de sair de casa com papéis na mão. O gerente é natural do estado do Espírito Santo e veio para o Ceará a trabalho em 2015.

"Ele saiu de bermuda, camisa polo cinza e chinelos. Pegou alguns papéis e disse para mim que retornaria logo. Desde então, não o vi mais", afirmou a namorada. Eles moravam juntos há três anos. A família do homem já foi informada sobre o desaparecimento.

A Delegacia Municipal de Ocara investiga o caso e a população pode contribuiu mandando informações sobre o paradeiro do gerente para o número (85) 3322.1128. O sigilo é assegurado.