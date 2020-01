Funerária se engana e deixa caixão com corpo em casa errada em Tauá

Um caixão com um homem morto foi entregue, na madrugada deste domingo (26), por engano em uma fazenda, na zona rural de Tauá, a 337 km de Fortaleza. A Polícia Civil afirmou que o corpo deixou Varginha em Minas Gerais, e o destino era a cidade de Arneiroz, distante 43 km de Tauá. A polícia disse que familiares aguardavam o corpo desde a última sexta-feira (24) e estavam preocupados com a demora da chegada do falecido.

O delegado Gisleian Lima, da Delegacia Regional de Tauá, afirmou que os funcionários do transporte que prestam serviço terceirizado para uma funerária da cidade mineira erraram o endereço onde o corpo deveria ser entregue. Ainda de acordo com Lima, os funcionários deixaram o caixão na fazenda e não conseguiram encontrar ninguém na casa. Então, resolveram ir até a cidade de Tauá, para fazer uma ligação para a funerária. Por meio de um telefonema, eles perceberam a confusão e retornaram para pegar o corpo.

Corpo apareceu em uma fazenda localizada na zona rural de Tauá Divulgação

Quando retornaram à fazenda se depararam com a polícia pedindo explicações sobre o que havia ocorrido. Enquanto os funcionários foram até o centro fazer a ligação, o morador da fazenda chegou até a residência, viu o caixão e chamou os policiais.

Depois do engano, o corpo foi levado para a cidade de Arneiroz e sepultado neste domingo.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Tauá e os responsáveis poderão responder por crime de vilipêndio por terem deixado o corpo abandonado.