'Folia de Reis' reúne mais de 500 brincantes na cidade de Crato

Com mais de 50 grupos de tradição popular da região do Cariri, foi realizado os festejos do Dia de Reis, na noite deste domingo (05), na Praça da Sé, em Crato. Data celebrada no dia 6 de janeiro, a festa foi antecipada e atraiu aproximadamente 10 mil pessoas. O público que acompanhou os desfiles de manifestações como reisado, macaratu, guerreiros, lapinha, bandas cabaçais, entre outras atrações.

A concentração do cortejo começou no fim da tarde na Praça São Vicente. De lá, os grupos folclóricos coloriam as ruas do Centro de Crato em direção à Catedral de Nossa Senhora da Penha.

Em um momento marcante, os brincantes entraram na igreja fazendo uma homenagem ao Menino Jesus, seguindo até o altar principal, onde o pároco padre Zé Vicente os aguardava. Com oração, cânticos e danças, fizeram reverência ao nascimento de Cristo. Na Praça da Sé, seguiram em apresentação aberta ao público.

Celebração do Dia de Reis no Crato.

O secretário de Cultura de Crato, Wilton Dedê, explica que os festejos no município acontecem desde o dia 4 de dezembro e se somou ao projeto "Festejos Natalinos - Cultura Popular no Cariri", da Midas Produções Culturais, que valoriza a Folia de Reis também em Barbalha e Juazeiro do Norte. "Isso é uma vitória grande. Unimos esforços iniciando o ciclo natalino e se junto a esse cortejo com quase 600 brincantes", enumerou o gestor.

A parceria permitiu a ida de grupos de Juazeiro do Norte e Barbalha, que se espalharam na Praça da Sé fazendo apresentações abertas para uma multidão. "Todos estão aqui participando de alguma forma, seja o comerciante, o brincante, o público. A tendência é crescer", acredita Dedê.

Resistência

O contramestre Zé Nilton, do grupo Bacamarteiros da Paz, ressalta que o Ciclo de Reis é o período mais importante dos grupos de tradição, mas acredita que a cultura deve ser evidenciada ao longo do ano. “Sempre brigarei pela cultura”, reforça.

A mestra Zulene Galdino, de Crato, acredita que a visibilidade dos grupos de tradição tem diminuído a rivalidade entre eles, pela integração que acontece em várias cidades da região. “Os grupos se apresentam aqui, em Juazeiro, Barbalha, e até saímos para fora. Isso tem reforçado nossa união”, completa.

Tradição

O Dia 6 de janeiro, na tradição cristã, se comemora o Dia de Reis, data em que os três reis magos teriam levado presentes para o Menino Jesus. Em homenagem a eles, os católicos realizam a folia de reis, ciclo que se inicia em dezembro e termina em janeiro. A festa tem origem portuguesa.