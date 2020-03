Explosões em Juazeiro do Norte assustam moradores e deixam sinais de rachaduras nas casas

Moradores de Juazeiro do Norte ficaram assustados após explosões terem sido ouvidas e tremores sentidos na noite desta segunda-feira (9), na localidade de Três Marias. Populares acreditam que as explosões estariam vindo de alguma atividade de exploração de rochas na região. Alguns deles chegaram a ter as casas danificadas, entre as quais foram registrados sinais de rachaduras nas paredes. Segundo relatos, os abalos ocorrem desde o último sábado (7).

"A gente foi informado que estão perfurando 50 metros e colocando a bomba para poder dar essa explosão, e pessoas tendo as casas rachadas. É inadmissível", disse a comerciante Giseuda Soares.

Alguns moradores foram prejudicados de forma física e financeira pelas explosões. A dona de casa Vanderlânia Fernandes teve um ferimento no ombro depois que parte do forro da casa veio abaixo.

Parte do teto da casa de uma moradora caiu durante as explosões Foto: Arnaldo Araújo

Já o reciclador Gilvan Pereira mostra os sinais de rachadura nas paredes que apareceram após os tremores.

Segundo o sargento Aires Alexandre, da Polícia Militar Ambiental, os agentes foram acionados pelos moradores para a ocorrência de abalos na região. Ao chegar no local, foram encontrados vestígios de que foram utilizadas dinamites na área. "Usaram de maneira excessiva, o que causou esse impacto que foi praticamente sentido em toda a cidade", relatou.

Morador mostra rachadura que, segundo ele, surgiu após as explosões na região Foto: Arnaldo Araújo

Depois de realizar uma varredura na área, o Corpo de Bombeiros informou que foram encontrados vários estilhaços de pedras e foi sentido um forte cheiro de queimado. "Fizemos buscas no local para tentar encontrar alguém que estivesse ferido, mas nada foi achado, além de alguns maquinários. Devemos retornar nesta terça-feira para ver que tipo de atividade está sendo feita aqui para decidirmos outras medidas podem ser tomadas", informou o capitão Artur Graça.

Ainda de acordo com os bombeiros, pelo menos dois requisítos mínimos são necessários para que qualquer empresa possa realizar atividade de exploração de rochas: licença ambiental e autorização do Exército Brasileiro para uso de explosivos.