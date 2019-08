Estudantes de escola pública em Barbalha se entusiasmam com intercâmbio na Ásia 

Já pensou em trocar nosso tradicional cuscuz pelas exóticas comidas chinesas? Um grupo de estudantes de Barbalha, na Região Metropolitana do Cariri, não só experimentou o desafio de conhecer uma outra cultura, como, também, teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do “jeitinho cearense” durante intercâmbio na China.

Na última quarta-feira (14), 10 alunos e a diretora da escola participaram de um intercâmbio no país oriental. A viagem é fruto de um protocolo de intenções assinado entre os governos do Ceará e da cidade chinesa. Os estudantes conheceram, pela primeira vez, outro país.

“Eu fui escolhida com mais nove pessoas para representar o Ceará. Quando cheguei na China, na cidade de Dalian, eu fiquei sem acreditar. A emoção foi tão grande que não coube no peito”, conta Karen Elise, estudante do 1ª do Ensino Médio da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Almiro da Cruz.

“Grande oportunidade”

Emoção e aprendizado vivenciados, também, pelo estudante Matheus Eduardo, que encarou a viagem como “uma grande oportunidade para conhecer novas culturas e novas línguas”. O governo cearense custeou as passagens e despesas com documentação e a Prefeitura de Dalian ficou responsável pela hospedagem e alimentação.

Eduardo fala que, além de fazer novas amizades, “conseguiu mostrar um pouco da nossa cultura para as pessoas de outros países”. A escola do estudante foi escolhida após seleção realizada nas 20 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), localizadas no interior. Com a experiência, Eduardo se mostra animado: “foi a primeira de várias”.

Cultura cearense

Além de conhecer os pontos turísticos do país oriental e experimentar outra cultura, os estudantes cearenses ficaram responsáveis por apresentar uma dança para colegas de outros 19 países que estavam na Semana Internacional de Intercâmbio Cultural e Artístico de Jovens.

A apresentação conquistou os participantes do evento e, também, a diretora da escola caririense que acompanhava os estudantes. Eliane Ferreira destacou que “a apresentação dos alunos esteve no mesmo nível dos demais participantes”.

A escola oferta eletivas na área das artes, como Música (Banda A Flor de Pequi) e Dança. Os estudantes já foram premiados em festivais artísticos, como a 1ª colocação na modalidade Música Autoral, da Crede 19, na etapa regional do Festival Alunos Que Inspiram 2019.

O amor pela arte fica evidente no depoimento de Karen Elise: “eu sempre gostei da dança e essa oportunidade é para nós, estudantes, acreditarmos no nosso potencial”. O intercâmbio acabou ontem (19) e, embora já tenha pego o avião no “rumo de casa”, a estudante não deixa de agradecer a oportunidade.

A escola

A EEMTI Almiro da Cruz é a primeira em Tempo Integral da Crede 19. Está localizada na zona rural de Barbalha e recebe estudantes, principalmente do bairro Malvinas, mas também do Barro Branco; do Sítio Brejinho e Brejão, de Santa Tereza, Cirolândia, além de alunos da zona urbana e até do município vizinho de Missão Velha.