Defesa Civil monitora situação de comunidades ribeirinhas após nível de açude subir em Granja

A Defesa Civil informou nesta quinta-feira (5) que monitora a situação dos moradores das áreas próximas à Barragem Lima Brandão, que fica em Granja, região norte do Ceará. A preocupação aumentou depois da chuva de 180 mm registrada nas últimas 24 horas.

"A situação é de alerta e já tem uma equipe da Defesa Civil visitando os moradores das áreas ribeirinhas, orientando para saírem das casas. Estamos monitorando, mas no momento ainda não tem ninguém desalojado", conta o coordenador do órgão no município, Francisco Aquino.

No distrito de Pessoa Anta, a barragem Lima Brandão já está 2,5 metros acima do nível. Segundo a Defesa Civil da cidade, se o nível chegar a 3,5 metros acima, o risco é de alagar as áreas de casas da região.

O açude Gangorra já chega a 99,1% da capacidade e exista a expectativa para que o nível ultrapasse já nesta sexta-feira (6).

Até o fim do mês de fevereiro, o Ceará já tinha alcançado o maior número de açudes sangrando dos últimos nove anos.

10 maiores chuvas por posto no dia: