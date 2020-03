Granja registra a maior chuva do ano no Ceará, com 180 milímetros

A cidade de Granja, na Região Norte do Estado, registrou a maior chuva de 2020 no Ceará, entre as 7h desta quarta-feira (4) e 7h desta quinta-feira (5). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada precipitação de 180 milímetros no Posto Pluviômetro de Pessoa Anta.

As maiores chuvas deste ano, além de Granja foram nas cidades de Pedra Branca (172 mm), Mombaça (166 mm), Iracema(147 mm) e Redenção (145 mm).

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 135 dos 184 municípios do Ceará no período. Os acumulados atingiram todas as regiões do Estado. Destaque para o Sertão Central e Inhamuns, Vale do Jaguaribe, Litoral Oeste e Ibiapaba.

No Vale do Jaguaribe, por exemplo, onde está localizado o maior açude do Estado, o Castanhão, choveu em 22 cidades. Destaque para Potiretama (80 milímetros), São João do Jaguaribe (65 milímetros) e Jaguaribe (63,0 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

Granja (Posto: Pessoa Anta) : 180.0 mm Quixeré (Posto: Quixere) : 110.4 mm Granja (Posto: Timonha) : 91.0 mm Potiretama (Posto: Canindezinho) : 80.0 mm São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 72.2 mm Juazeiro Do Norte (Posto: Juazeiro Do Norte) : 67.0 mm Piquet Carneiro (Posto: Ibicua) : 65.0 mm São João Do Jaguaribe (Posto: Fazenda Logradouro) : 65.0 mm Iguatu (Posto: Iguatu) : 64.0 mm Uruoca (Posto: Paracua) : 63.4 mm



Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (5):

Predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sexta-feira (6):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Sábado (7):