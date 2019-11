Colisão entre buggy e UTV deixa família do Piauí ferida na Praia do Cumbuco

Uma colisão entre um buggy e um UTV (veículo intermediário entre um carro e um quadriciclo) deixou uma família de turistas do Piauí feridos na Praia do Cumbuco, em Caucaia, na tarde desta sexta-feira (15). Além do pai, mãe e filha ficarem feridos, o motorista do buggy também foi levado ao hospital.

Segundo o presidente da associação de bugueiros do município da Região Metropolitana, Paulo Emanuel, o grupo voltava de um passeio por uma trilha, quando um UTV, que vinha na direção contrária, bateu de frente com o veículo que os turistas estavam.

O bugueiro chegou a perder o controle do veículo ao tentar desviar do UTV e só parou em cima de uma duna. As vítimas chegaram a ser arremessadas ao chão com o impacto entre os dois veículos.

Conforme Paulo Emanuel, uma garota de cerca de 12 anos, que estava no carro, teve fratura no fêmur e nos dois braços; o pai dela sofreu uma forte pancada na coluna; e a mãe quebrou o braço.

O bugueiro teve três dedos quebrados , sofreu uma fratura no nariz e reclamou de fortes dores na região do ombro. Já o condutor do UTV teve apenas ferimentos leves.