Chuva faz surgir correnteza em rua e arrasta carro em Viçosa do Ceará

Um carro foi arrastado durante uma forte chuva registrada na tarde desta quinta-feira (9), em Viçosa do Ceará, na região norte do estado.

Um vídeo enviado por um morador da rua José Siqueira mostra a correnteza na via, surgida com a enxurrada. Com a força da água, um carro que estava estacionado começa a descer pela rua e só para com ajuda de populares e após colidir com um automóvel que estava logo atrás.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em todas as regiões do Ceará.

Foram 115 municípios onde ocorreram precipitações entre estas quarta e quinta-feiras. A maior chuva foi em Pedra Branca, com 172 mm, seguida Mombaça (166 mm), Tamboril (139 mm) e Itapipoca (107 mm). Na capital cearense choveu 62 mm.

Previsão

O bom volume de chuva deve seguir pelos próximos dias. Conforme a Funceme, para esta quinta e sexta, o prognóstico é de chuva em todas as regiões do Ceará.

Para sábado, dia 11, o órgão prevê nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuva isolada.