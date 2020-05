Chove em mais de 60 cidades e clima fica mais ameno em algumas regiões do Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em pelo menos 69 municípios entre as 7h desta terça-feira (19) e as 7h desta quarta-feira (20). Com as chuvas o clima ficou mais agradável em alguns municípios. Maiores registros ocorreram em cidades localizadas em regiões distintas: Pedra Branca, Granja e Iracema.

Em Pedra Branca, na Região Central, a temperatura mínima foi de 22ºC nesta terça-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima para o município nesta quarta deve ser de 21º C. A previsão para quarta no município é de tempo nublado com possibilidade de chuva isolada. A previsão do órgão, para Granja, na Região Norte, é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada e mínima de 19°C.

Já para Iracema, no Vale do Jaguaribe é de céu nublado com chuva isolada. A mínima no municipio pode chegar até 22°C. Em Ubajara, na Região da Ibiapaba amanheceu com forte neblina. A mímina prevista para o município segundo dados do Inmet é de 19ºC. E por falar em frio, duas cidades cearenses ficaram entre as que registraram menor temperatura do Nordeste. São elas: Tauá com 20°C e Tianguá que chegou a registrar mínima de 19,7°C nos temômetros.

Chuvas nas regiões

As maiores precipitações da região foram em Pedra Branca (60 milímetros), Granja (50 milímetros), Iracema (42,4 milímetros), Pires Ferreira (33 milímetros) e Monsenhor Tabosa (28 milímetros). Os dados do intervalo das últimas 24 horas ainda são parciais e devem ser atualizados o longo do dia. Em Fortaleza choveu 23 milímetros no Posto Água Fria. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para capital é de tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A máxima esperada é de 31°C e a mínima de 24ºC. A umidade mínima será de 60% e máxima de 95%.

Maiores chuvas por posto no período:

Pedra Branca (Posto: Mineirolandia) : 60.0 mm Granja (Posto: Granja) : 50.0 mm Iracema (Posto: Canafistula) : 42.4 mm Pedra Branca (Posto: Pedra Branca) : 36.4 mm Pires Ferreira (Posto: Pires Ferreira) : 33.0 mm Mombaça (Posto: Fazenda Iemem) : 32.0 mm Granja (Posto: Tiaia De Baixo) : 29.0 mm Piquet Carneiro (Posto: Ibicua) : 28.0 mm Guaraciaba Do Norte (Posto: Guaraciaba Do Norte) : 28.0 mm Monsenhor Tabosa (Posto: Monsenhor Tabosa) : 28.0 mm



Previsão para os próximos dias

Quarta-feira (20):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva nos litorais do Pecém e de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuva isolada.

Quinta-feira (21):

Predomínio de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões.

Sexta-feira (22):

Predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.



Água nos principais reservatórios

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) informa que atualmente 39 açudes estão sangrando e outros 56 reservatórios com volume acima de 90%. Os maiores açudes do Ceará, como por exemplo, o Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem 15,69% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 26,73% do volume máximo. E o Banabuiú está com 12,20%.