Cheia do Rio Salgado aumenta volume de água na cachoeira de Missão Velha

As chuvas que atingem o Ceará nesta quadra chuvosa de 2019 proporcionaram mais uma linda imagem na região do Cariri. Com a cheia do Rio Salgado, aumentou o volume de água na cachoeira de Missão Velha, que tem atraído muitos visitantes.Imagens feitas neste sábado mostram a beleza da paisagem.

O local é um dos geossítios do Geopark Araripe. A bacia do Rio Salgado abastece o Açude Castanhão, um dos maiores reservatórios de água doce do País, que começou a receber a primeira recarga deste ano e, atualmente, acumula 4,2% da capacidade, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).