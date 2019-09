Ceará recebe chuvas em 34 municípios entre segunda e terça-feira, diz Funceme

O Ceará recebeu precipitações em pelo menos 34 municípios, entre as 7h desta segunda (23) e as 7h desta terça-feira (24), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com o órgão, as precipitações se concentraram no Sertão Central e Inhamuns.

As maiores chuvas foram em Acopiara (45 mm), Pedra Branca (37 mm) e Tauá (30 mm). Os dados são preliminares e podem ser acompanhados por meio do ‘Calendário de Chuvas’.

De acordo com a Funceme, as precipitações pontuais no estado se deram por conta da atuação de áreas de instabilidade atmosférica que se formaram no leste da região Nordeste – sobre o oceano – e avançaram em direção à porção continental.

Previsão para os próximos dias

Em análise das condições de tempo realizada na manhã de terça-feira pelos meteorologistas da Funceme, observou-se que o sistema que provocou chuvas no Ceará entre esta segunda e a madrugada de terça já dissipou-se. Neste momento, há poucas nuvens sobre o território cearense, principalmente no interior.

Para terça-feira e os próximos dois dias, pelo menos, não há tendência de novas precipitações. A previsão é de predomínio de céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões.

Cenário hídrico

Atualmente, dos 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 80 açudes estão com capacidade abaixo dos 30%. Apenas 8 estão com a capacidade acima de 90%. O Castanhão, principal reservatório do estado, apresenta apenas 4,27% do seu volume total.



