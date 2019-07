Azul inicia voo entre Juazeiro do Norte e Fortaleza à tarde, após fim das operações da Avianca

A Azul iniciou na tarde desta segunda-feira (1º) os voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte no período da tarde, após a interrupção das operações da Avianca. Desde o fim de abril, os voos desta última companhia foram cancelados no aeroporto da cidade do Cariri, quando entrou em recuperação judicial.

Os voos seguem realizados no período durante o mês de julho. O trecho entre Fortaleza e Juazeiro do Norte parte às 15h15, chegando ao destino às 16h20. Já no sentido oposto, o avião parte às 17h do Cariri, chegando na capital cearense às 18h05. Os trechos são operados numa Airbus 320, com capacidade para 174 passageiros.

O horário da tarde vai perdurar durante o mês de julho. Em agosto, os voos acontecem durante as madrugadas.