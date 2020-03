Após causar acidente que matou motociclista, homem foge e abandona carro em Caririaçu

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na noite desta quarta-feira (11), na localidade de Sítio Cidade, em Caririaçu, no Ceará. O condutor causador do acidente abandonou o veículo e fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, a colisão aconteceu quando o carro que vinha no sentido Caririaçu indo para Juazeiro do Norte bateu em uma motocicleta onde estava Jeilson Alves Pinheiro, de 35 anos, que morreu no local.

O suspeito de causar o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima. Policiais militares revistaram o carro, mas não conseguiram encontrar nenhum documento que identificasse o proprietário.

A motocicleta e o automóvel foram recolhidos. A polícia faz buscas para capturar o homem responsável pelo sinistro.