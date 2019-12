Adolescente desaparece em Sobral após sair para pescar; pertences dele foram encontrados em rio

Um adolescente de 12 anos está desaparecido em Sobral, no bairro Sumaré, desde a terça-feira (24), quando saiu de casa para pescar em um rio próximo de sua residência. Segundo familiares e amigos, o menino saiu às 15h30 em direção ao rio Jaibaras apenas com alguns pertences.

As buscas pelo menino começaram na tarde desta quarta-feira (25). O Corpo de Bombeiros e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) estão envolvidos no trabalho.

Uma bicicleta, uma chinela e uma corda, pertences que estariam com o adolescente, foram localizados. Segundo Luciana Araújo, professora do jovem, os objetos estavam em pontos diferentes do rio.

"Foi encontrada a bicicleta dentro do rio, próxima a uma vegetação; e em outro ponto, a sua chinela", relata.

Luciana também mora no bairro e conta que o adolescente tinha costume de frequentar o rio.

"É de frente para a casa dele. Ele foi criado aqui e ia para o rio direto”, frisa.

Foram feitas buscas em uma fazenda que fica próximo ao local do desaparecimento, onde o adolescente costumava ir para pegar frutas.

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros de Sobral, os servidores estão fazendo buscas desde às 16h30 de quarta-feira (25). O órgão informou que não poderia dar mais detalhes sobre o trabalho de procura para não atrapalhar o caso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes seguem com as buscas na região. Participam da operação agentes da Delegacia Municipal de Sobral, junto à 1ª Companhia de Busca e Resgate com Cães (CBResC), pertencente ao 3º Batalhão de Busca e Salvamento (BBS) do Corpo de Bombeiros Militar, e à Ciopaer.

"O trabalho das equipes de segurança ocorre na área onde aconteceu o fato e se estende para outras extensões do rio", informou a SSPDS.