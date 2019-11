Três bairros receberão ação do Movimento Vidas ainda neste ano

Prevenir é sempre melhor do que remediar. É assim que o projeto Movimento Vidas, realizado pela Câmara Municipal de Fortaleza em parceria com o Sistema Verdes Mares e a Assembleia Legislativa do Ceará, tem impactado a vida de jovens da Capital. O principal objetivo? Mantê-los longe das drogas. Para isso, são realizadas diversas ações, desde capacitação de facilitadores para atuarem em escolas e em comunidades a oficinas de DJ, grafitagem e oferecimento de serviços.

O projeto, lançado no mês passado, já percorreu dois bairros da Capital e outros três serão atendidos ainda neste ano. Um deles é a Aerolândia, que recebe ação já neste sábado (23). O evento contará com palestras de Nazareno Maia, renomado na Cidade, e do compositor Jota Reis, que já escreveu músicas para o cantor Wesley Safadão.

les irão contar as histórias de suas vidas para inspirar os jovens a se manterem longe das drogas. Além disso, haverá prestação de serviços, como corte de cabelo, emissão do passe livre do idoso, cadastro de qualificação profissional e atendimento médico.

Em visita ao Sistema Verdes Mares, o presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT), destacou que o Movimento tem atraído um grande engajamento dos jovens nas comunidades. Ele destaca que isso se deve aos trabalhos iniciados pelos facilitadores, que começam a percorrer escolas, igrejas, chamando os jovens para participar de oficinas e demais ações antes do dia ‘D’ – que ocorre aos sábados, com várias iniciativas, após uma semana de oficinas com jovens.

“A gente percebe que a equipe de facilitadores que faz a abordagem aos jovens, que visitam projetos sociais, areninhas, escolas, tem tido uma boa recepção, com muitos jovens querendo participar das ações. Durante semana tem um trabalho sendo realizado para que a gente possa encontrar esses jovens e chamá-los para as oficinas, palestras e tudo mais. A nossa alegria é saber que eles estão interessados. Com certeza nós vamos observar bons resultados do projeto no futuro”, ressalta.

Ele destaca, ainda, que quando os jovens começam a aprender “uma nova arte”, como grafite e a ser DJ, eles se dedicam e passam a utilizar o tempo livre com algo útil, ficando menos “vulnerável às drogas”.

“O projeto, com essas ações, proporciona que os jovens coloquem em prática as atividades que aprenderam, além de passar uma mensagem de vida para eles. E sabemos que isso não impacta somente os jovens, mas também crianças e adultos”, explica.

Bairros

As ações do Movimento Vidas já foram realizadas nos bairros Conjunto Esperança e Ellery, contemplando populares da Regional I e V. Na ocasião, os eventos contaram com a show da Banda “A Loba” e com a participação do técnico Dunga. Depois do evento na Aerolândia, os próximos bairros que irão receber o Movimento Vidas serão: o Planalto Pici, no dia 12 de dezembro, e a Vila União, no dia 14 do mesmo mês.

O evento retorna no próximo ano, quando os bairros serão definidos mediante realização de sorteio, levando em consideração os índices de violência e de desenvolvimento humano (IDH).

Ainda conforme Antônio Henrique, o projeto contempla bairros estratégicos da Cidade para que diferentes comunidades possam ser atendidas, principalmente as mais suscetíveis às drogas.

Facilitadores

O projeto oferece um curso EAD às pessoas que desejam ser um dos facilitadores que atuam nas escolas e comunidades no combate às drogas. Estudantes, agentes comunitário, professores e demais interessados podem se inscrever no curso, que fornece certificado de 40h/aula.

Inscrições

Os interessados em participar do Movimento Vidas como facilitador podem se inscrever no site Diário do Nordeste.

Serviço

Dia D do Movimento Vidas na Aerolândia

Quando: 23/11

Horário: de 9h às 12h

Local: No Mercado da Aerolândia (BR-116, nº543)