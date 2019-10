Curso em EAD: inscreva-se na formação do Movimento Vidas

Você quer ser um dos mobilizadores do Movimento Vidas, em prol da luta contra as drogas? Participe do Curso de Educação a Distância com 40h/aula e abrace essa causa. Ao final do curso, os facilitadores receberão um certificado de participação do curso. Inscreva-se aqui.

A proposta do Movimento Vidas é que os facilitadores possam impactar outras pessoas em eventos menores que serão realizados semanalmente em bairros de Fortaleza (datas e locais a ser definido).

O Movimento Vidas é uma realização do Sistema Verdes Mares com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.