Paulo César Norões: Sem alimentar ilusões

Nunca antes na história do País, um presidente dera entrevista de dentro da prisão. Lula inaugurou o novo modelo. Quem esperou algo bombástico, certamente se decepcionou. Talvez porque as opiniões do ex-presidente sobre o momento político não soem como novidade, posto que os companheiros de partido já as vêm reverberando em entrevistas ou pelas redes sociais, na medida em que o visitam na sede da Polícia Federal, em Brasília. O que chamou mais atenção na entrevista foi o estado de espírito do petista. Mesmo com a redução da sua pena pelo STJ, semana passada, Lula se mostra descrente quanto a deixar a prisão. Na entrevista para a Folha e o El País, até aventou a possibilidade de morrer lá. Afinal, já está condenado em 1ª instância no caso do sítio de Atibaia. Se o TRF4 ratificar logo essa condenação, elimina a chance de migrar para o regime semiaberto a partir de setembro.

PSB vai à luta

Em Fortaleza, o deputado federal João Campos (PE) ratificou decisão do PSB de fechar questão contra a reforma da Previdência do Governo Bolsonaro. No entanto, o PSB quer indicar três deputados titulares e três suplentes para representar a sigla na Comissão Especial e tentar mudar pontos que considera nocivos aos mais pobres. João é filho de Eduardo Campos, o presidenciável morto em desastre aéreo em 2014, e bisneto de Miguel Arraes.

Coaf

Uma das reivindicações de Sergio Moro para assumir o Ministério da Justiça foi ter sob seu comando o Coaf, órgão que sabe só tudo sobre movimentações financeiras. Pois bem, um grupo de parlamentares quer devolver o Coaf para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

Dificuldade

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa tem tido dificuldade em reunir deputados para dar quórum, principalmente nas sextas-feiras. É ligação sobre ligação para que dê 16 presenças. A preocupação é na próxima semana, pois quarta-feira será feriado de 1º de maio, ficando a terça imprensada para os parlamentares.

Intermediou

Deputado Salmito Filho (PDT) foi pessoalmente à Autarquia Municipal de Trânsito levar pleito do Sindicato dos Revendedores de Veículos seminovos de Fortaleza. Mais de 600 lojistas preocupados com a cobrança, por parte da AMC, dos nomes dos condutores de veículos com multas cuja propriedade é de pessoas jurídicas. O superintendente Arcelino Lima prometeu resolver o problema.

Deputada estadual

Érika Amorim (PSD) apresentou projeto de lei que garante atendimento prioritário às vítimas de violência sexual nas unidades de atendimento públicas e particulares. "Precisamos cada vez mais de ações que possam minimizar esse problema", justificou

TRE confirmou registro do novo comando do Podemos, no Ceará. É o empreendedor Fernando Torres, que deixou o PSDB pelo partido do senador Eduardo Girão, com quem esteve em Brasília traçando o planejamento para estruturar a sigla no Ceará