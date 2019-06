Paulo César Norões: Reforma tem andado graças à Câmara

Paulo Guedes não é e nunca foi político. Toda a sua atuação profissional se deu na iniciativa privada, onde a coisa é mais objetiva: o chefe manda, o colaborador obedece e o trabalho é feito. Daí porque não surpreende a dificuldade que o ministro da Economia demonstra ter para lidar com a política.

Ele apresentou uma proposta de reforma da Previdência com a meta de, caso aprovada, economizar R$ 1 trilhão em dez anos para os cofres da União. Os deputados estão contrapondo algo próximo disso, na casa dos R$ 900 bilhões.

Guedes não gostou e esperneou. Tem lá suas razões, mas ele há de entender que, na política, é assim que a banda toca. A palavra-chave não é mandar, é negociar. Como disse o presidente Rodrigo Maia, o Governo, que mal negociou, deve é agradecer ao Parlamento por a reforma sair próxima daquilo que foi proposto. Pode-se até não gostar do presidente da Câmara e ter ojeriza a certos políticos. Mas é forçoso reconhecer que o Parlamento até aqui tem feito bem o seu papel.

Justiça aos mais frágeis

Emenda de autoria do deputado Roberto Pessoa (PSDB), acatada na integra pelo deputado Samuel Moreira, relator da Comissão Especial da Previdência, garantiu a retirada dos trabalhadores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais, da regra de transição, ficando mantidas as regras atuais. "Uma grande vitória para os cidadãos brasileiros que trabalham na produção dos nossos alimentos, que estão sendo preservados nas novas regras da Previdência Social, que esta atingindo a todos os demais cidadãos", comemorou o deputado tucano.

Seminário

A Câmara de Fortaleza realiza na manhã deste sábado, por iniciativa dos vereadores Evaldo Lima e Guilherme Sampaio, o seminário "A reforma da Previdência e a valorização do professor". Presente o ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante.

Seminário 2

Reforma da Previdência será debatida também na segunda-feira (17), no auditório do Ministério da Economia, na Aldeota. Governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB) fará palestra. Realização do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita.

Educação em alta

Granja em festa. São 59 escolas Nota 10, que colocam o município na 8ª posição entre os 184 municípios cearenses com uma nota de 7,7 no quadro de resultados do Ideb - Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação, divulgado pelo MEC a cada dois anos. Méritos para a equipe da prefeita Amanda Aldigueri, que manteve o nível do bom trabalho na Educação iniciado na gestão de seu tio, o hoje deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT).

Corrupção em pauta

Novo presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Aureliano Rebouças Jr., começou a gestão com o pé direito, trazendo a Fortaleza um expoente da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, para debater perspectivas e desafios do combate à corrupção. Evento foi nesta sexta-feira e reuniu procuradores de todo o Estado.