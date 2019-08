Paulo César Norões: Muitos não se cadastraram

O tempo está passando e o Tribunal Regional Eleitoral manifesta preocupação com o alto número de eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico no Ceará. Próxima terça-feira (3), haverá uma reunião para tentar definir uma estratégia de conscientização sobre a importância de estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem não fizer o cadastramento até 30 de novembro perde o direito a tirar passaporte, se inscrever para concursos públicos, receber salários - se servidor público -, além de benefícios, inclusive programas sociais como o Bolsa Família.

Sem burocracia

Deputado federal Heitor Freire (PSL) apresentou Projeto de Lei para acabar com a burocracia nas repartições públicas do País. Os órgãos da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal passariam a disponibilizar em seus portais eletrônicos mecanismo próprio no qual os cidadãos tenham acesso a informações relativas a seus direitos, informações pessoais e que possa facilitar alterações cadastrais, sem a obrigatoriedade de comparecimento presencial.

Menos gestações

Projeto de indicação do deputado Leonardo Araújo (MDB), que garante gratuidade no implante contraceptivo reversível de longa duração em mulheres em situação de vulnerabilidade, será debatido em audiência publica na Assembleia Legislativa, no próximo dia 4. A ideia é transformar em política pública a redução de gestações não planejadas existentes no Ceará.

Ganhando...

De Sobral há duas opções para chegar ao Aeroporto de Jericoacoara. Por Santana do Acaraú-Bela Cruz- Acaraú-Jijoca, num percurso de 150km; ou Coreaú, Martinópole, Granja, Jijoca em 151km.

...Tempo

Está na mão do governador Camilo Santana ideia do deputado Sérgio Aguiar que encurta os percursos em quase 100km: Sobral-Massapê-Senador Sá, Marco-Bela Cruz-Aeroporto. A nova estrada passaria justamente no meio das duas atuais opções.